Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
За сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19, которые протекают с симптомами заболевания. По информации регионального министерства здравоохранения, из инфекционных больниц выписали 73 человека, которые смогли победить болезнь.
Сейчас под круглосуточным медицинским наблюдениям в госпиталях находится 1044 пациента с пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 30 заразившихся. Десять человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 4033 человека. Это желтили области, которые контактировали с заразившимися, и прибывшие из других регионов. Сообщается, что заболевших среди них нет.
Таким образом, по состоянию на 24 июля в Кировской области зафиксировано:
- 4477 зараженных с симптомами болезни;
- 3556 пациентов выписаны;
- 58 летальных случаев;
- 4033 жителя области находятся дома под наблюдением медиков;
- 44980 человек сняли с карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU