2020-07-24T11:09:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ

В инфекционных больницах находятся 1044 пациента с пневмонией
Виктор Карпов
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В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 30 заразившихся.В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 30 заразившихся.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19, которые протекают с симптомами заболевания. По информации регионального министерства здравоохранения, из инфекционных больниц выписали 73 человека, которые смогли победить болезнь.

Сейчас под круглосуточным медицинским наблюдениям в госпиталях находится 1044 пациента с пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 30 заразившихся. Десять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 4033 человека. Это желтили области, которые контактировали с заразившимися, и прибывшие из других регионов. Сообщается, что заболевших среди них нет.

Таким образом, по состоянию на 24 июля в Кировской области зафиксировано:

- 4477 зараженных с симптомами болезни;

- 3556 пациентов выписаны;

- 58 летальных случаев;

- 4033 жителя области находятся дома под наблюдением медиков;

- 44980 человек сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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