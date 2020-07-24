2020-07-23T21:43:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 июля 2020 года: на лечении в больницах лежат 1064 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 24 июля
Виктор Карпов
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Благодаря усилиям врачей в нашей области выздоровели 92% зараженных новой инфекцией.Благодаря усилиям врачей в нашей области выздоровели 92% зараженных новой инфекцией.
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 55 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 67 человек.

Таким образом, на 24 июля зарегистрировали 4419 человек, у которых коронавирус протекает с клиническими проявлениями заболевания. Выздоровели 3493 жителей области. Умерли 58 пациентов. На домашнем карантине находятся 3900 человек. Это жители области, контактировавшие с заболевшими COVID-19 и прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет. Снято с карантина 44754 жителя области.

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1064 кировчанина c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 26 пациентов. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В лидерах по количеству заразившихся - Киров (705 заболевших), Вятскополянский район (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.

58 жителей области скончались от коронавируса или обострения хронических заболеваний, вызванных новой инфекцией.

И все же болезнь отступает. Уже в восьми районах Кировской области не зарегистрированы зараженные коронавирусом. Это Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский районах нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Кроме того, Кировская область является лидером по процентному соотношению числа выздоровевших к количеству заболевших среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. На втором месте находится Пензенская область (87%), на третьем – республика Марий Эл (84%). Замыкают список Саратовская область (57% выздоровевших) и Чувашская республика (54%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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