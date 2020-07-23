Коронавирус в Кирове: 55 новых случаев заражения COVID-19

23 Июль 2020 2020-07-23T11:29:09+03:00

На сегодняшний день в инфекционных больницах находится 1064 пациента с пневмонией

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За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 55 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 67 человек, которые смогли справиться с болезнью.

Сейчас в инфекционных больницах находится 1064 пациента с пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 заразившихся. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по состоянию на 23 июля в регионе зафиксировано:

- 5408 зараженных, включая бессимптомных больных;

- 3493 пациента выписанны;

- 58 летальных случаев;

- 3900 жителей области находятся дома под наблюдением медиков;

- 44754 человек сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU