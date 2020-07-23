Коронавирус в Кирове: 55 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 55 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 67 человек, которые смогли справиться с болезнью.
Сейчас в инфекционных больницах находится 1064 пациента с пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 заразившихся. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Таким образом, по состоянию на 23 июля в регионе зафиксировано:
- 5408 зараженных, включая бессимптомных больных;
- 3493 пациента выписанны;
- 58 летальных случаев;
- 3900 жителей области находятся дома под наблюдением медиков;
- 44754 человек сняли с карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU