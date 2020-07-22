2020-07-22T17:54:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В восьми районах Кировской области нет коронавируса

Киров и Вятские Поляны в лидерах по количеству заболевших
Анна КРЮКОВА
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Заболевших коронавирусной инфекцией нет в восьми районах области.Заболевших коронавирусной инфекцией нет в восьми районах области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Арбажском, Богородском, Верхошижемском, Опаринском, Орловском, Унинском, Фаленском и Шабалинском районе нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В лидерах по количеству заразившихся - Киров (705 заболевших), Вятскополянский район (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.

Статистика по заболевшим на 22 июля 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru

Статистика по заболевшим на 22 июля 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru

Напомним, что за сутки в регионе выявили еще 47 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных стационаров выписали 42 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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