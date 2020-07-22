В восьми районах Кировской области нет коронавируса
Киров и Вятские Поляны в лидерах по количеству заболевших
Заболевших коронавирусной инфекцией нет в восьми районах области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Арбажском, Богородском, Верхошижемском, Опаринском, Орловском, Унинском, Фаленском и Шабалинском районе нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В лидерах по количеству заразившихся - Киров (705 заболевших), Вятскополянский район (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.
Статистика по заболевшим на 22 июля 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru
Напомним, что за сутки в регионе выявили еще 47 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных стационаров выписали 42 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU