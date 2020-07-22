Коронавирус в Кирове: в инфекционной больнице скончались два жителя областного центра
За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 47 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 42 человека, которые смогли справиться с болезнью.
В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1084 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 24 заразившихся. Во вторник, 21 июля, на ИВЛ находилось 10 пациентов. Информация на 22 июля отсутствует.
Число летальных случаев увеличилось до 58. В инфекционном госпитале скончались два жителя областного центра 87 и 82 лет.
Таким образом, по состоянию на 22 июля в регионе зафиксировано:
- 5353 зараженных, включая бессимптомных больных;
- 3426 выписанных;
- 58 летальных случаев;
- 3923 жителя находятся дома под наблюдением медиков;
- 44387 человек сняли с карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU