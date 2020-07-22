Коронавирус в Кирове: в инфекционной больнице скончались два жителя областного центра

22 Июль 2020 2020-07-22T10:57:31+03:00

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1084 человека c пневмонией. Фото: Алексей Гмызин

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 24 пациентов

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 47 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 42 человека, которые смогли справиться с болезнью.

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1084 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 24 заразившихся. Во вторник, 21 июля, на ИВЛ находилось 10 пациентов. Информация на 22 июля отсутствует.

Число летальных случаев увеличилось до 58. В инфекционном госпитале скончались два жителя областного центра 87 и 82 лет.

Таким образом, по состоянию на 22 июля в регионе зафиксировано:

- 5353 зараженных, включая бессимптомных больных;

- 3426 выписанных;

- 58 летальных случаев;

- 3923 жителя находятся дома под наблюдением медиков;

- 44387 человек сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU