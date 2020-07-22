2020-07-21T18:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 июля 2020 года: число летальных случаев увеличилось до 56

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 22 июля
Виктор Карпов
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В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 31 пациент, 10 из них на искусственной вентиляции легких.В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 31 пациент, 10 из них на искусственной вентиляции легких.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 46 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 64 человека.

Таким образом, на 22 июля зарегистрировали 4317 человека, у которых коронавирус протекает с клиническими проявлениями заболевания. Выздоровели 3384 жителя области. Умерли 56 пациентов. На домашнем карантине находятся 3884 человека. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 44108 жителей области.

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1084 кировчанина c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 31 пациент, 10 из них на искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев увеличилось до 56. Накануне в инфекционной больнице скончался 59-летний житель Малмыжского района.

Тем не менее, Кировская область является лидером по соотношению числа выздоровевших к количеству заболевших среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. На втором месте находится Пензенская область (87%), на третьем – республика Марий Эл (84%). Замыкают список Саратовская область (57% выздоровевших) и Чувашская республика (54%).

В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. Фото: vk.com/coronavirus43

В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. Фото: vk.com/coronavirus43

С конца апреля в нашем регионе к тяжелым больным применяют метод лечения с переливанием плазмы крови переболевших COVID-19. В ней содержатся антителами к этой инфекции. Донорами стали уже 29 жителей нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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