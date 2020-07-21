Коронавирус в Кировской области: регион лидирует в ПФО по числу выздоровевших

21 Июль 2020 2020-07-21T18:03:44+03:00

Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом

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ИЦК посчитал, сколько человек, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. Так, выяснилось, что в Приволжском федеральном округе Кировская область является лидером по числу выписанных из инфекционных больниц. В нашем регионе это 92% от общего числа заболевших. На втором месте находится Пензенская область (87%), а на третьем – республика Марий Эл (84%). Замыкают список Саратовская область (57% выздоровевших) и Чувашская республика (54%).

Напомним, что на 21 июля в Кировской области зафиксировано 5306 случаев заражения, 3384 выздоровевших. От новой инфекции умерли 56 человек. На домашнем карантине находятся 3884 жителя области, 44108 кировчан сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU