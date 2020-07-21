Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 56
За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 46 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 64 человека, которые смогли справиться с болезнью.
На 21 июля 2020 года в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1084 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 31 заразившийся, 10 пациентов - на искусственной вентиляции легких.
Число летальных случаев увеличилось до 56. Накануне в инфекционной больнице скончался 59-летний житель Малмыжского района.
Таким образом, по состоянию на 21 июля в регионе зафиксировано:
- 5306 зараженных, включая бессимптомных больных;
- 3384 выписанных;
- 56 летальных случаев;
- 3884 жителя находятся дома под наблюдением медиков;
- 44108 человек сняли с карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU