Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 56

21 Июль 2020 2020-07-21T11:35:38+03:00

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За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 46 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По информации регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 64 человека, которые смогли справиться с болезнью.

На 21 июля 2020 года в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1084 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 31 заразившийся, 10 пациентов - на искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев увеличилось до 56. Накануне в инфекционной больнице скончался 59-летний житель Малмыжского района.

Таким образом, по состоянию на 21 июля в регионе зафиксировано:

- 5306 зараженных, включая бессимптомных больных;

- 3384 выписанных;

- 56 летальных случаев;

- 3884 жителя находятся дома под наблюдением медиков;

- 44108 человек сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU