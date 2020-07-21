Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 июля 2020 года: 58 новых случаев, выздоровели 7 человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 человек, 9 пациентов на искусственной вентиляции легких. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 58 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 7 человек.

Таким образом, на 21 июля зарегистрировали 4271 человека, у которых болезнь протекает с клиническими проявлениями заболевания. Выздоровели 3320 кировчан. Умерли 55 пациентов. Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 4109 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 43406 жителей области.

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1118 человек c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 человек, 9 пациентов на искусственной вентиляции легких.

Большинство зараженных, которые сейчас проходят лечение в стационарах областного центра, из Кирова, Вятскополянского и Кирово-Чепецкого районов.

Уже 29 жителей нашего региона стали донорами плазмы для лечения коронавирусной инфекции. Лечение с переливанием тяжелым больным плазмы крови переболевших COVID-19 с антителами к этой инфекции используется в нашей области с конца апреля.

В Кировской области все еще действуют ограничения, распространяющиеся на работу некоторых организаций. Так, сауны, бани, солярии, кинотеатры и детские РЦ закрыты до 24 июля - правительство области вновь отодвинуло срок возобновления их работы. Правда, открыли пляжи и парки отдыха. Но кататься там на аттракционах и плескаться в бассейнах по-прежнему нельзя. Кроме того, обязательно соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим тоже продолжает действовать. Не снят в регионе запрет и на массовые мероприятия.

При этом кировчане снова могут ездить на российские курорты! Некоторые поезда дальнего следования возобновляют свою работу. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Так, вновь начинают ходить поезда сообщением Киров-Кисловодск, Киров-Анапа и Киров-Адлер. Первый будет курсировать через день, второй - по нечетным числам, третий - по четным.

В поездах соблюдают все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, - заверили в пресс-службе ГЖД. - В депо вагоны тщательно дезинфицируют, да и во время следования бригада поезда убирает вагон не менее четырех раз в сутки с применением аналогичных средств. Под крышами вагонов установлены обеззараживающие ультрафиолетовые лампы. Все постельные принадлежности также проходят специальную дезинфекцию. Пассажиры могут приобрести у проводников индивидуальные средства защиты.

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