Коронавирус в Кирове: за сутки заразились еще 58 человек
По информации регионального Минздрава, в Кировской области за сутки выявили ещё 58 жителей, заболевших коронавирусом с симптомами заболевания.
В инфекционных стационарах проходят лечение 1118 человек c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 заразившихся, девять пациентов - на искусственной вентиляции легких.
Выписались из стационаров семь человек. Общее количество выздоровевших за все время - 3320 жителей.
Таким образом, по состоянию на 20 июля в Кирове зафиксировано:
- 5260 зараженных (включая бессимптомных больных);
- 3320 выписанных;
- 55 летальных исходов;
- 4109 жителей находятся дома под наблюдением медиков;
- 43406 человек сняли с карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU