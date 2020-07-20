2020-07-20T12:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: за сутки заразились еще 58 человек

Из стационаров выписались семь пациентов
Анна КРЮКОВА
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Девять пациентов с коронавирусом - на искусственной вентиляции легких.Девять пациентов с коронавирусом - на искусственной вентиляции легких.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По информации регионального Минздрава, в Кировской области за сутки выявили ещё 58 жителей, заболевших коронавирусом с симптомами заболевания.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1118 человек c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 29 заразившихся, девять пациентов - на искусственной вентиляции легких.

Выписались из стационаров семь человек. Общее количество выздоровевших за все время - 3320 жителей.

Таким образом, по состоянию на 20 июля в Кирове зафиксировано:

- 5260 зараженных (включая бессимптомных больных);

- 3320 выписанных;

- 55 летальных исходов;

- 4109 жителей находятся дома под наблюдением медиков;

- 43406 человек сняли с карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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