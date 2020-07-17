Кировчане могут уехать на поезде в Кисловодск и Анапу

17 Июль 2020 2020-07-17T13:45:16+03:00

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Кировчане снова могут ездить на российские курорты! В связи с поэтапной отменой ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, некоторые поезда дальнего следования возобновляют свою работу. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Так, вновь начинают ходить поезда сообщением Киров-Кисловодск, Киров-Анапа и Киров-Адлер. Первый будет курсировать день через день, второй - по нечетным числам, третий - в четные дни.

В поездах соблюдают все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В депо вагоны тщательно дезинфицируют, да и во время следования бригада поезда убирает вагон не менее четырех раз в сутки с применением аналогичных средств. Под крышами вагонов установлены обеззараживающие ультрафиолетовые лампы. Все постельные принадлежности также проходят специальную дезинфекцию. У проводников имеются индивидуальные средства защиты, которые могут приобрести пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU