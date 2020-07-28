Коронавирус в Кирове: погибших больше, чем в официальной статистике

28 Июль 2020 2020-07-28T12:08:51+03:00

Количество умерших от коронавируса кировчан резко увеличилось на восемь человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Кировской области от коронавируса умерло больше человек, чем сообщает официальная сводка. Данные оперштаба по Кировской области разошлись с данными местного Роспотребнадзора.

Так, региональные власти сообщают о 58 умерших, последние данные о летальных случаях от новой инфекции были 22 июля. Роспотребнадзор по Кировской области подвел совершенно другие цифры: на 27 июля 2020 года от коронавируса скончались 66 человек.

В пресс-службе правительства региона нам подтвердили эти данные: сведения Роспотребнадзора правдивы. Информацию о том, сколько человек и в какой день умерли, «Комсомолке» не смогли предоставить. Отметим, что в официальной сводке на 28 июля 2020 года этих цифр также не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU