Коронавирус в Кирове: погибших больше, чем в официальной статистике
В Кировской области от коронавируса умерло больше человек, чем сообщает официальная сводка. Данные оперштаба по Кировской области разошлись с данными местного Роспотребнадзора.
Так, региональные власти сообщают о 58 умерших, последние данные о летальных случаях от новой инфекции были 22 июля. Роспотребнадзор по Кировской области подвел совершенно другие цифры: на 27 июля 2020 года от коронавируса скончались 66 человек.
В пресс-службе правительства региона нам подтвердили эти данные: сведения Роспотребнадзора правдивы. Информацию о том, сколько человек и в какой день умерли, «Комсомолке» не смогли предоставить. Отметим, что в официальной сводке на 28 июля 2020 года этих цифр также не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU