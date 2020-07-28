2020-07-28T17:16:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: приоткрыли бани и сауны, закрыли летние кафе в районах

И да, сходить в кино все еще нельзя
Ангелина Табрисова
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Баням и саунам в Кирове наконец разрешили работать - правда, на усеченных условиях.Баням и саунам в Кирове наконец разрешили работать - правда, на усеченных условиях.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кирове наконец открыли бани и сауны. Правда, всего наполовину. Согласно новому постановлению правительства региона, именно такое условие поставили владельцам этих заведений. А именно: непревышение количества посетителей более 50% от вместимости бани или сауны. То есть, если помещение рассчитано, образно говоря, на 50 человек, то пустят только 25.

Ну и, конечно, заведения обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы не занести коронавирус в свои недра и не распространить по посетителям.

Соляриям, спа-салонам, кинотеатрам, детским РЦ и ночным клубам удача же по-прежнему не улыбается. Для них разрешение открыть свои двери отодвигается еще почти на две недели - аж до 10 августа.

Общепиту в наиболее зараженных районах снова не повезло. В Вятскополянском, Малмыжском, Уржумском и Яранском муниципалитетах прикрыли обратно летние кафе и уличные веранды ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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