В новом учебном году кировские учителя встретятся лицом к лицу с учениками

28 Июль 2020 2020-07-28T17:01:12+03:00

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Приближается новый учебный год, и всех кировских школьников, а в особенности их родителей, как никогда интересует вопрос «Что делать?». В смысле, как учиться-то будем? В кировском министерстве образования ответили на него и еще на парочку.

Самое интересное - формат учебы. Итак, сейчас школы готовятся к работе в очном формате. Конечно, невозможно сейчас предсказать с точностью, как все обернется на самом деле, поэтому заявление скорее предварительное. По словам министра образования Кировской области, точное решение примут «наверху» 20 августа в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Однако на данный момент кировские образовательные учреждения готовятся учить детей в «старом» формате - лицом к лицу.

Роспотребнадзор также уже разработал рекомендации по организации процесса. Приоритет отдан сведению личных контактов между учениками к минимуму. Это отразится и на рассадке детей в классах, и на графике перемен, и на питании в столовой - чтобы избежать столпотворения. Соблюдение дистанции, измерение температуры и использование санитайзеров также остается актуальным.

ИСТОЧНИК KP.RU