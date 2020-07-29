2020-07-29T14:35:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: в 11 районах области нет больных с пневмонией

Всего в инфекционных стационарах сейчас лечатся 960 человек с этим осложнением
Ангелина Табрисова
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По количеству больных с пневмонией лидирует Киров - 654 человека.По количеству больных с пневмонией лидирует Киров - 654 человека.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус продолжает распространяться в Кировской области, как бы это ни было печально. По данным регионального Минздрава, Киров лидирует по количеству пациентов с пневмониями - 654 человека. Впрочем, это вполне ожидаемо.

По региону в тройку анти-лидеров по этим показателям вошли Вятскополянский (51 больной с пневмонией), Кирово-Чепецкий (34) и Слободской (31) районы. Следом за ними идут Пижанский (23) и Яранский (19) муниципалитеты.

Однако очень много в регионе территорий, где сейчас вообще нет ни одного зараженного коронавирусом с пневмонией. Счастливчиками стали целых 11 муниципалитетов. В Арбажском, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Кикнурском, Опаринском, Орловском, Тужинском, Уржумском, Фаленском и Шабалинском районах нет ни одного госпитализированного с пневмонией. Довольно интересно, ведь Уржумский - один из наиболее неблагополучных по эпидобстановке районов. В нем (и еще трех муниципалитетах) даже закрыли обратно уличные и летние кафе.

Статистика распространения коронавируса по районам Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru

Статистика распространения коронавируса по районам Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru

Напомним, на сегодняшний день, 29 июля 2020 года, в кировских инфекционных больницах лечатся всего 960 больных с пневмонией. Количество случаев заражения с симптомами болезни в нашем регионе достигло 4738. Выздоровели за весь период 3812 пациентов. Умерли 68 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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