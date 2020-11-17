Коронавирус в Кировской области, последние новости на 17 ноября 2020 года: в отделении реанимации находятся почти 150 человек

Амбулаторно лечатся почти 12 тысяч человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 17 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 770 жителей области выздоровели, в том числе 62 человека выписались из инфекционных стационаров.

За весь период наблюдения болезни инфекцию поборол 11837 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4319 пациентов; 3772 из них c диагнозом «коронавирус», у 3531 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 547 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 103 человека c диагнозом COVID-19 и 42 пациента с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 заболевших коронавирусом и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11837 пациентов. На домашнем карантине находятся 23356 кировчан, из них свыше 5900 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 107000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 184 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,26% (средний по России - 1,73%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 17 ноября не предоставил.

Все ограничения в регионе продлены до 10 декабря. Кировчане обязаны носить маски как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий, спектаклей и концертов.

В связи с обострением эпидобстановки количество коек для заболевших коронависом увеличили до 4501. Сейчас все заразившиеся кировчане лечатся в 19 стационарах области, открытых на базах различных медучреждений. Больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала.

С 16 ноября кировчане с COVID-19 начали получать лекарства в аптеках. Препараты уже поступили в регион. Выдавать их будут бесплатно по рецепту лечащего врача. Для соблюдения карантинных мер лекарства будут доставлять социальные работники или волонтеры. Также сейчас решается вопрос о выдаче лекарств родственникам болеющих.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

Тем временем, врачи не обнаружили побочных эффектов у добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. В настоящее время добровольцы посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. А дома они ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, эти данные отслеживают врачи. Все 70 человек ведут привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.

В регионе продолжаются рейды по соблюдению ограничений, вызванных пандемии коронавируса и принимают меры к нарушителям. Так, в Кирове приостановили на 30 дней работу пекарни на улице Розы Люксембург, 83 и закрыли на 10 дней магазин «Продукты» в селе Сошени. Такое решение приняли Октябрьский и Нововятский районные суды, рассмотревшие постановления, вынесенные специалистами регионального Роспотребнадзора.

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