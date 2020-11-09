Коронавирус в Кировской области: регион дополнительно получил 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Почти 35 миллионов рублей поступили в областную больницу на приобретение 16 единиц оборудования. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область поступили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Из федерального бюджета выделено 215 миллионов рублей. Полученные средства регион планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в области усовершенствуют тестирование на COVID-19.

В настоящее время 103 миллиона рублей направлены в Кировскую областную клиническую больницу и инфекционную клиническую больницу города.

- Деньги будут израсходованы на поставку средств индивидуальной защиты, приобретение лекарственных препаратов и обеспечение тестирований на выявление COVID-19, - сообщили в областном правительстве.

Почти 35 миллионов поступили в областную больницу на приобретение 16 единиц оборудования, в том числе диализных аппаратов. Помимо этого, закуплены медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Для клинико-диагностической лаборатории также закупят шесть единиц нового оборудования.

Напомним, что ранее Кировская область получила 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому.

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