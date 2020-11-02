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Коронавирус Covid-19

Кировская область получит более 47 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19

Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ
Виктор КарповВиктор Карпов
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Все необходимые препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.

Все необходимые препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ выделит регионам более 5 млрд рублей лекарства для больных с коронавирусом. Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кировская область получит из резервного фонда правительства 47,5 миллиона рублей. Деньги планируют направить на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому. Все необходимые препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о предоставлении лекарств было озвучено Владимиром Путиным на совещании с правительством. Помимо этого, президент напомнил главам регионов о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию в подконтрольных субъектах.

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