Коронавирус в Кирове: в стационарах лечится 3261 пациент с COVID-19 и пневмонией

За сутки врачи выявили 185 заболевших коронавирусом кировчан. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кировской области выявили 185 заразившихся коронавирусом со всеми симптомами болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб. Кроме того, за этот же период выписались 406 человек, причем 36 пациентов вернулись домой из инфекционных госпиталей.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 9 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10387 заболевших, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 177 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3594 жителя региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3261 из них диагностирована пневмония;

- 10984 пациента лечатся амбулаторно;

- 21907 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5400 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 99700 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 76 пациентов, 24 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 570 человек. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 38 пациентов, 8 - на ИВЛ.