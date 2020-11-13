Кировчане с коронавирусом начнут бесплатно получать лекарства с 16 ноября

Бесплатными лекарствами планируется обеспечить порядка 10 000 жителей региона. Фото: kirovreg.ru

Кировская область получила из резервного фонда правительства 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Министр здравоохранения Андрей Черняев сообщил, что лекарственные препараты уже поступили в регион. Обеспечение медикаментами пациентов с COVID-19 начнется уже с 16 ноября.

При подтверждении диагноза новой коронавирусной инфекции пациентов будут обеспечивать лекарственными препаратами в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями. Медикаменты будут выдавать бесплатно по рецепту врача через государственную аптечную сеть. При необходимости соблюдения карантинных мер лекарства будут доставлять социальные работники или волонтеры. Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности получения препаратов родственниками.

- Бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета планируется обеспечить порядка 10 000 жителей региона, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением на дому, - сообщили в областном правительстве.