Коронавирус в Кировской области: все ограничения продлили до середины декабря

Существующие в регионе ограничения продлили до 10 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Кировской области, пока что явно не планируется. 6 ноября в силу вступило новое постановление регионального правительства. Согласно ему, все действующие ограничения продлеваются до начала зимы - по 10 декабря 2020 года включительно.

Напоминаем, в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах, причем список их существенно расширился. Теперь СИЗ обязательны для ношения не только в транспорте, магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей, но и в лифтах и на парковках. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы. Исключение - доставка еды либо выдача на вынос.