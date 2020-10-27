Коронавирус в Кирове: с 28 октября заведениям общепита запрещено работать ночью

С 23.00 до 06.00 кировские заведения общепита не смогут работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский общепит больше не сможет работать в ночное время. С 23.00 до 06.00 все развлекательные мероприятия запрещены. Информацию сообщает региональный оперштаб.

Так, бары, рестораны и кафе не могут принимать посетителей в указанные часы. Однако это правило не распространяется на ряд заведений общепита. Столовые при предприятиях, придорожные кафе, а также расположенные на автозаправках и в зданиях авто, жд- и авиавокзалов. Заведения, работающие на доставку блюд или их продажу на вынос также могут продолжать работать в ночное время.

Работу театров, концертных и развлекательных учреждений не прекращают - при соблюдении санитарных требований и исключительно до 23.00. Проведение каких-либо мероприятий в ночные часы в этих местах запрещено.

Напомним, ранее мы писали об ужесточении масочного режима, введенном постановлением главного государственного санитарного врача. Помимо расширения списка мест, в которых стало обязательным носить СИЗ, в документе были прописаны рекомендательные меры. А именно - запрет на работу общепита в ночное время.

Постановление вступает в силу с 28 октября.