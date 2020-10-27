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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: с 28 октября масочный режим ужесточится

Все потому, что инфекция продолжает распространяться на фоне подъема заболеваемости ОРВИ
Ангелина Табрисова
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Ношение масок во всех общественных местах обязательно.

Ношение масок во всех общественных местах обязательно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области ужесточается масочный режим. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила новое постановление о дополнительных мерах снижения рисков распространения коронавируса. Действие документа, вводящего всеобщий масочный режим, затрагивает всю страну - в том числе и наш регион. Информацию передает кировское управление Роспотребнадзора.

Постановление введено в связи с тем, что коронавирус продолжает распространяться по стране, к тому же в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Теперь мест, в которых необходимо носить маски, стало больше. В их число теперь входят такси, парковки и лифты. Необходимость ношения СИЗ в общественном транспорте и местах массового скопления людей никуда не делась. Следует уточнить, что последним считается территория, на которой могут находиться одновременно более 50 человек.

Регионам также рекомендовано принять дополнительные меры. В частности, запретить работу общепита с 23.00 до 06.00, усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест скопления людей, а также проводить больше тестов на коронавирус. Но эти меры носит рекомендательный характер, в отличие от введения всеобщего масочного режима. Будут ли они введены в нашей области, пока неизвестно.

Постановление Роспотребнадзора вступает в силу с 28 октября.