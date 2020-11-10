Коронавирус в Кирове: заразившихся COVID-19 лечат в 19 инфекционных стационарах области

Количество инфекционных коек для зараженных COVID-19 увеличилось до 4501. Фото: vk.com/medkirovru
В Кировской области увеличили количество коек для коронавирусных пациентов. По информации регионального Минздрава, сейчас их число равно 4501.
На данный момент пациентов с COVID-19 лечат в 19 стационарах на базах учреждений:
- Кировской инфекционной больницы;
- Кировской областной клинической психиатрической больницы им. ак. В.М. Бехтерева;
- областного клинического противотуберкулезного диспансера (диагностический корпус и Талицкий детский санаторий);
- областного кожвендиспансера;
- детского санатория «Солнечный»;
- Центра реабилитации «На Казанской»;
- Быстрицкого туберкулезного санатория;
- подразделения Юрьянской районной больницы в пгт. Мурыгино;
- горбольницы № 5;
- Слободской ЦРБ;
- подразделения больницы № 7 в микрорайоне Лянгасово;
- областного госпиталя для ветеранов войн;
- областного наркодиспансера;
- Белохолуницкой ЦРБ;
- Центра медицинской реабилитации и его подразделения в пгт. Нижнеивкино;
- кировской офтальмологии.
Коронавирусным больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала. На передовой борьбы с пандемией находятся более четырех тысяч докторов.
Напомним, на 10 ноября в стационарах Кировской области находятся 3545 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 10896 человек лечатся на дому.