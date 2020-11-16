Коронавирус в Кировской области: за сутки выявлено 207 новых случаев заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 103 пациента с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 16 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 770 пациентов, в том числе 62 вернулись домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4319 пациентов с COVID-19, у 3531 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 547 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 103 пациента с коронавирусом, 27 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 42 пациента с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 184 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 11837 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23386 человек, из которых более 5900 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 107000 человек.