Вакцина от COVID-19: побочных эффектов не обнаружено

Новая вакцина - цельновирионная, она создана на основе инактивированного вируса. Фото: kirovreg.ru

Врачи не обнаружили побочных эффектов у добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение.

- Новая вакцина - цельновирионная, она создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание и формирует наиболее полный иммунный ответ, - поделился губернатор. - Участниками исследований являются 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет. На протяжении 16 дней они находились в клинике Кировского государственного медицинского университета. Всем им была введена новая вакцина от коронавируса, и уже сегодня мы видим первые положительные результаты - все добровольцы чувствуют себя хорошо, никто не заболел, ни у кого не было повышения температуры или других симптомов.

В настоящее время добровольцы посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. Дома добровольцы ведут дневники наблюдений, где ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, чтобы потом показать врачу. Все 70 человек ведут сейчас свой привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.

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