В Кирове стартуют испытания новой вакцины от COVID-19

Уже во вторник, 20 октября, препарат от коронавируса введут кировчанам. Фото: kirovreg.ru

В Кировском медицинском университете объявили о начале испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции. Уже во вторник, 20 октября, препарат введут добровольцам из Кирова. «Комсомолка» узнала о том, кто примет участие в исследовании и когда будут известны его результаты.

О НОВОЙ ВАКЦИНЕ

Препарат разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Испытания уже стартовали в Новосибирске в начале октября. Завтра исследования начнутся в Кирове и Санкт-Петербурге.

- Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание и формирует наиболее полный иммунный ответ, - пояснил генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов во время пресс-конференции в КГМУ. - Мы планируем сдать отчет о результатах испытаний в Министерство здравоохранения ориентировочно в середине декабря текущего года. После этого они будут обнародованы.

В ходе пресс-конференции губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что Киров неслучайно выбрали для испытаний вакцины. Фото: kirovreg.ru

Айдар Айратович рассказал, что на прошлой неделе в России организовали независимый комитет по контролю за клиническими данными. В него войдут иммунолог-аллерголог, невропатолог, врач общей практики и биостатистик. Все специалисты - известные профессора и академики РАН.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев добавил, что Киров неслучайно выбрали для испытаний. Региональное правительство активно сотрудничает с Центром имени Чумакова. В прошлом году в области создали научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис».

О ДОБРОВОЛЬЦАХ

На пресс-конференции ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов рассказал, что действие препарата от коронавируса проверят на себе 70 кировчан в возрасте от 20 до 47 лет. Сегодня утром их поместили в клинику КГМУ.

- Для исследования из 200 человек выбрали добровольцев с идеальным здоровьем. Среди них есть студенты, медработники, продавцы, сотрудники транспортных компаний, менеджеры и другие жители города, - отметил Лев Михайлович. - В течение 16 дней в стационаре за ними будут наблюдать медики.

Напомним, этой весной благодаря «Биополису» в регионе стартовала программа вакцинации, где в качестве профилактики от коронавируса использовали прививку от полиомиелита.

По словам Льва Железнова, результаты испытаний вселяют оптимизм. У многих добровольцев, которым вводили вакцину от полиомиелита, заметна положительная динамика: они либо не заболевают коронавирусной инфекцией, либо их болезнь протекает в легкой форме.