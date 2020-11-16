Не соблюдали санитарные нормы по COVID-19: в Кирове приостановили деятельность пекарни и магазина

За десять месяцев текущего года было составлено 340 протоколов об административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове приостановили работу пекарни и магазина из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемических мер, которые действуют в регионе из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли Октябрьский и Нововятский районные суды, рассмотревшие постановления, вынесенные специалистами регионального Роспотребнадзора.

В первом случае под санкции попала пекарня на улице Розы Люксембург, 83. Так, во время проверки удалось обнаружить санитарно-эпидемиологические нарушения. Составленный протокол был передан в суд, который приостановил деятельность пекарни на 30 суток.

Аналогичная ситуация произошла в Нововятском районе города. Там санитарные нормы нарушались в торговом павильоне «Продукты» в селе Сошени. Решением суда деятельность магазина приостановлена на 10 суток.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре рассказали, что за десять месяцев текущего года было составлено 340 протоколов об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из них 125 в октябре. В результате судами вынесено 61 решение о назначении административных штрафов на сумму 2 миллиона 543 тысячи рублей. Подробнее здесь.