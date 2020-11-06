Роспотребнадзор провел 345 проверок: 61 юрлицо заплатит штрафы на 2,5 миллиона рублей

В настоящее время проводится 52 проверки в отношении предпринимателей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В текущем году специалисты Роспотребнадзора Кировской области провели 345 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению мероприятий по профилактике распространения COVID-19.
За десять месяцев текущего было составлено 340 протоколов об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из них 125 в октябре.
Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов:
- не было масок для сотрудников и антисептиков;
- дезинфицирующие средства не подлежали применению;
- не измерялась ежедневно температура тела сотрудников;
- не применялись устройства для обеззараживания воздуха;
- не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала специальная разметка.
Составленные в ходе проверок протоколы об административном правонарушении были направлены в суд.
- По состоянию на 30 октября 2020 года по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 61 решение о назначении административных штрафов на сумму 2 миллиона 543 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Помимо этого, вынесено 32 предупреждения и 11 решений о приостановлении деятельности.
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