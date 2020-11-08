Коронавирус в Кировской области, последние новости на 8 ноября 2020 года: 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии

К аппаратам ИВЛ подключены почти 30 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 8 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен 181 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период с выздоровлением выписались 640 пациент, в том числе 178 вернулись домой из инфекционных стационаров. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 10283.

По данным областного Роспотребнадзора, по состоянию на 6 ноября в нашем регионе зарегистрировали 13135 случаев заражения за все время наблюдения пандемии.

Кировская область поднялась на 37 место в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в регионе также увеличился и достиг отметки в 1,11Rt.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 3879 пациентов: c диагнозом COVID-19 - 3361 человек, из них 3031 пациент с пневмониями. Еще у 518 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 76 человек c диагнозом COVID-19, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- 35 пациентов с «диагностическими» пневмониями, 8 из которых - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 11108 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 21706 человек, из которых более 5100 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 98800 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 176 (+2). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 8 ноября не предоставил.

Действующие в регионе ограничения продлили до 10 декабря. Новое постановление регионального правительства вступило в силу 6 ноября. Напоминаем, что в их числе - масочный режим в общественных местах, запрет на работу общепита и развлекательные мероприятия в ночные часы.

136 человек заразились коронавирусом в ВятГУ: 120 студентов и 16 преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета. В связи с этим 2200 учащихся перевели на «дистанционку». Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения. Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

А кировский хирург даже перенес коронавирус с 80-процентным поражением легкого. К счастью, ему удалось восстановиться практически полностью. Лечение и восстановление в общем заняло у мужчины около трех месяцев. По словам врача, он благодарен коллегам-медикам, которые интенсивно лечили его и заботились о нем. Также ему очень помогли собственные методики по восстановлению организма.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты.

Для лечения заболевших коронавирусом 43 кировчанина, перенесших инфекцию в легкой форме, сдали 25 литров плазмы крови. Региональный Минздрав планирует привлечь и других доноров, но предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Из обязательных - абсолютное здоровье и наличие медицинского заключения о перенесенной коронавирусной инфекции.

Кроме того, наш регион получит более 47 миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Все нужные препараты будут бесплатно выдаваться кировчанам.

А один из кировских предпринимателей решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.