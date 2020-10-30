Кировчане, переболевшие COVID-19, могут сдать антиковидную плазму крови

К желающему стать донором плазмы для коронавирусных больных есть целый список требований. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области 43 человека стали донорами плазмы крови для заболевших коронавирусом. От них заготовили более 25 литров материала. Информацию сообщает региональный оперштаб.

Доноров плазмы для коронавирусных больных ищут до сих пор. Тех 43 кировчан, которые ими уже стали, отобрали за пять месяцев, поскольку требования довольно строги. Желающий спасти жизнь заболевшим должен быть абсолютно здоров и иметь официальное медицинское заключение о перенесенной коронавирусной инфекции в легкой форме. Кроме того, в число требований входит возраст от 18 до 55 лет, вес тела более 50 кг, отсутствие противопоказаний по сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы, инфекционных заболеваний, и другие.

После заготовки плазмы ее дополнительно вирусинактивируют на спецоборудовании, а после передают на хранение. Медицинские организации получают материал по заявкам. Сейчас к выдаче готовы более 30 доз плазмы, которой можно лечить больных коронавирусом.

Интересующую информацию потенциальные доноры могут узнать в Кировском центре крови по телефону 8 (8332) 25-45-00 (по будням с 13:00 до 16:00). Отметим, что за донорство положено одноразовое материальное вознаграждение - от 2500 до 5000 рублей.