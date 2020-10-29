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Коронавирус Covid-19

Кировский предприниматель оплачивает такси врачам для вызовов на дом

Сейчас он помогает 80 врачам из восьми городских поликлиник
Ангелина Табрисова
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Теперь врачи успевают на большее количество вызовов на дом.

Теперь врачи успевают на большее количество вызовов на дом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский предприниматель оплачивает такси для врачей, которые ездят к коронавирусным пациентам на дом. За пять дней уже сделано 40 поездок. Информацию сообщил региональный оперштаб.

Сейчас на дому лечатся 12,5 тысяч пациентов с легкой формой коронавируса, а на карантине находятся еще более 19 тысяч кировчан. Участковые врачи должны посетить всех этих людей - естественно, что нагрузка на них возросла. При этом необходимо учитывать тот факт, что врачи тоже люди, и они тоже болеют. Причем даже чаще, чем остальные кировчане. И при норме в шесть вызовов в день врачу приходится обслуживать до 30, потому как нужно обойти еще и участок заболевшего медика.

Один из местных предпринимателей решил помочь в этом медикам. Теперь они ездят на домашние вызовы за его счет. Подобная практика, к слову, сейчас набирает популярность и в других регионах страны. Так, за пять дней кировские врачи сделали 40 поездок и навестили 70 пациентов, лечащихся на дому, что значительно облегчило и ускорило работу. Сейчас за счет щедрого ИП на вызовы ездят 80 кировских врачей из восьми городских поликлиник.