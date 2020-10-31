В Вятском государственном университете коронавирусом заболели более 130 человек

На «дистанционку» перевели 2200 учащихся ВятГУ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В ВятГУ коронавирусом заразились 136 человек. В целом заболело менее 1,5% от общего числа студентов и преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

На «дистанционку» перевели 2200 учащихся ВятГУ. Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения.

- Мы учитываем каждый случай заражения коронавирусом, - рассказал проректор по образованию ВятГУ Сергей Никулин. - Студент сообщает своему старосте или заместителю декана факультета о том, что он заболел. Замдекана передает информацию в отдел организации учебного процесса, и группа переводится на дистанционное обучение.

Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.