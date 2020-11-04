Коронавирус в Кировской области: 171 новый случай заражения COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 70 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 4 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен 171 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период с выздоровлением выписались 749 пациентов, в том числе 110 вернулись домой из инфекционных стационаров. По информации сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 скончался еще один человек в нашем регионе. Общее число летальных случаев достигло 172.

В инфекционных госпиталях находятся 3750 пациентов с COVID-19, у 2824 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 525 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10088 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 21460 человек, из которых более 5200 – дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 95300 человек.