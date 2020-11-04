Коронавирус в Кировской области, последние новости на 4 ноября 2020 года: в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся более трех тысяч пациентов

В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас находятся не менее 60 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба Кировской области, 4 ноября в регионе выявили 169 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 12592 жителя Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели 799 человека, в том числе 99 выписались из инфекционных стационаров. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9860 человек.

В инфекционных госпиталях находятся 3265 пациентов с COVID-19, у 3009 человек из них (92% от количества госпитализированных) болезнь осложняется пневмонией. Еще у 562 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили. Девять человек из них также находятся на искусственной вентиляции легких, 37 госпитализированы в реанимации.

Из коронавирусных пациентов в отделении реанимации проходят лечение 70 человек, 22 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 10349 жителей области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще 21146 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет. Сняли с карантина за весь период более 93500 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 171 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 4 ноября не предоставил.

По информации регионального оперштаба, с начала года число мест для зараженных коронавирусом в инфекционных госпиталях увеличилось с 476 до 3800. Для пациентов с COVID-19 развернуты 18 стационаров, для кировчан с внебольничной пневмонией - семь.

136 человек заразились коронавирусом в ВятГУ: 120 студентов и 16 преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета. В связи с этим 2200 учащихся перевели на «дистанционку». Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения. Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

А кировский хирург даже перенес коронавирус с 80-процентным поражением легкого. К счастью, ему удалось восстановиться практически полностью. Лечение и восстановление в общем заняло у мужчины около трех месяцев. По словам врача, он благодарен коллегам-медикам, которые интенсивно лечили его и заботились о нем. Также ему очень помогли собственные методики по восстановлению организма.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты.

Для лечения заболевших коронавирусом 43 кировчанина, перенесших инфекцию в легкой форме, сдали 25 литров плазмы крови. Региональный Минздрав планирует привлечь и других доноров, но предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Из обязательных - абсолютное здоровье и наличие медицинского заключения о перенесенной коронавирусной инфекции.

Кроме того, наш регион получит более 47 миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Все нужные препараты будут бесплатно выдаваться кировчанам в аптеках по рецепту.

А один из кировских предпринимателей решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте