Коронавирус в Кирове: за сутки выявили 153 случая заражения

За сутки в Кировской области выявили еще 153 случая заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 153 человека. У них есть все симптомы болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За тот же период выздоровел 551 пациент, в том числе 73 выписались из инфекционных стационаров. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 31 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9587 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 168 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3692 жителя региона лечатся в инфекционных стационарах, у 2909 (94%) из них диагностирована пневмония;

- 13592 пациента лечатся амбулаторно;

- 20359 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 91000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 72 пациента, 28 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 585 человек. У них коронавирус еще не подтвержден.