«Я буду среди них»: глава администрации Кирова Вячеслав Симаков отправится в Великорецкий крестный ход

Великорецкий крестный ход продлится до 8 июня. ФОТО: киров.рф

Сити-менеджер Кирова Вячеслав Симаков отправится в Великорецкий крестный ход. О своем намерении глава горадминистрации сообщил в телеграм-канале.

- Это - один из крупнейших ежегодных крестных ходов страны, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, и я тоже буду среди них, - рассказал Вячеслав Николаевич.

Чиновник также напомнил, что в 2023 году начало крестного хода совпало с родительской субботой. Из-за этого старт шествия паломников пришлось сдвинуть на час: крестный ход начнется в 11.00.

Также в Троицкую субботу будут организованы дополнительные автобусы к кладбищам. Курсировать они будут до 15.00, исключая время шествия колонны паломников (на это время рейды до Макарьевского кладбища будут приостановлены).

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