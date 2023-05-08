Великорецкий крестный ход 2023 года: расписание по дням и маршрут

Паломники выйдут из Кирова в субботу, 3 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

История Великорецкого крестного хода насчитывает уже более 600 лет. Паломники отправятся в молитвенное шествие и в нынешнем году, с 3 по 8 июня.

«Комсомолка» делится подробным расписанием хода. Обратите внимание: в расписании возможны изменения. При необходимости их будут публиковать на сайте Вятской епархии и в сообществе ВКонтакте.

3 ИЮНЯ (СУББОТА) - ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

7.00 - панихида в Успенском кафедральном соборе;

8.00 - божественная литургия в Успенском кафедральном соборе;

10.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;

11.00 - начало крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;

12.30 - встреча хода в Троицкой церкви;

14.00 - выход из Троицкой церкви;

18.30 - встреча хода в Бобине. Всенощное бдение, исповедь.

4 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

3.00 - выход паломников из Бобина;

9.30 - встреча крестного хода в Загарье. Божественная литургия;

12.00 - выход из Загарья;

20.00 - встреча хода в Монастырском. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

5 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

3.00 - выход из Монастырского;

9.00 - прибытие хода в Горохово. Божественная Литургия;

12.00 - выход паломников из Горохова;

16.30 - 17.00 - отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора Кирова в Великорецкое;

18.00 - встреча хода в Великорецком подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;

18.30 - Всенощное бдение на берегу Великой. Исповедь. Также Всенощное бдение в Никольском и Преображенском храмах;

19.00, 20.00 и 21.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов).

6 ИЮНЯ (ВТОРНИК)

Полночь - ранняя божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;

2.00 - ранняя божественная литургия в Никольском храме. Исповедь;

4.00 - ранняя божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;

6.00 - средняя божественная литургия на берегу Великой. Исповедь;

6.00 - 8.00 - отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора Кирова в Великорецкое;

10.00 - поздняя божественная литургия на берегу Великой. Исповедь;

13.00 - крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на Великой;

14.00 - перенесение иконы от берега Великой на площадку перед Никольским храмом;

14.00 - 18.00 - молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме;

9.00 - 19.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов).

7 ИЮНЯ (СРЕДА)

1.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого подворья;

2.00 - выход паломников из Великорецкого;

14.00 - встреча хода в Медянах. Канон Великорецкой иконе святителя Николая;

16.00 - выход паломников из Медян;

17.30 - встреча крестного хода в Мурыгине. Молебен с акафистом Святителю Николаю.

8 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

3.00 - выход паломников из Мурыгина;

4.00 - встреча крестного хода в Гирсове. Молебен Святителю Николаю;

5.00 - выход паломников из Гирсова;

13.00 - встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (Киров, улица Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие;

14.30 - выход паломников;

16.30 - встреча крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря в Кирове. Молебен с акафистом святителю Николаю;

18.00 - окончание Крестного хода.