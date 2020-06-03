«На все воля божья»: кировские верующие все-таки отправились в Великорецкий крестный ход

Великорецкий крестный ход для пеших паломников отменили, однако, как и следовало ожидать, никого это не остановило. Шествие традиционно начинается 3 июня. Нет ничего удивительного в том, что уже сегодняшним утром в городе увидели множество «туристов», похожих на паломников.

В группе «Злой Кировчанин» появилось видео, на котором автор наглядно запечатлел идущих группками людей в разных уголках города. Кто-то с рюкзаками и туристическими ковриками, кто-то налегке, кто-то - с крестами и флагами. В масках, увы - единицы.

- Явно идут не просто проводить икону в дальний путь, - комментирует автор поста. - Волонтеры бесплатно раздают маски. Дай Бог, чтобы зараза не ушла с ходом в глухие деревни, иначе БЕДА!

Многие - с тяжелыми рюкзаками и туристическими ковриками. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Комментаторы под постом вскипели все, как один, но каждый по своему поводу. Некоторые возмутились безалаберностью и беспечностью верующих, наплевавших на все требования Роспотребнадзора. Кто-то упорно твердит, что надо переболеть, так что нечего истерить. Нашлись и те, кто считает, что паломники - молодцы. Ну а кое-кто все еще считает, что карантина нет, а пандемия - лишь слухи для прикрытия… чего-то. Чего, не знают сами.

- На все воля божья, - кратко выразился один из кировчан.

- Запрещен же ход? - поинтересовалась одна из жительниц города в комментариях.

- Это их огорчило, но не остановило, - иронично ответила ей другая.

На самом деле это действительно так - для пеших паломников не стали организовывать крестный ход, но и прямым текстом идти не запрещали. Всего лишь «рекомендовали воздержаться» от похода в Великорецкое.

Волонтеры раздают маски паломникам. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

МНЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

Своим личным видением сложившейся ситуации поделился в соцсетях протоиерей Вятской епархии Александр Балыбердин. И он скорее не одобряет самовольное шествие.

- Словно Сам Господь решил напомнить о том, что главное в Великорецкой традиции – не хождение, а братолюбие, - говорит священнослужитель. - Главное не в том, чтобы «пойти и дойти», а в том, чтобы и Великорецкие жители, и жители Вятки и Бобино, Загарья и Монастырского, Медян и Мурыгино – вообще, все люди стали для нас братьями и сестрами. Чтобы никому не навредить и не соблазнить «ни одного из малых сих».

И даже пожилые люди, кому предписано сидеть в самоизоляции, пошли в шествие. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

ОФИЦИАЛЬНО

- Паломников предупредили, что места стоянок не обработаны от клещей, питания, воды не будет. Медики, полиция и спасатели также не будут сопровождать идущих, - сообщили нам в пресс-службе правительства Кировской области. - Мы не можем их останавливать насильно - таких полномочий у нас попросту нет.

Всех не проверишь - кто-то действительно может оказаться бессимптомным больным. Ждать ли нам прироста заболевших по маршруту шествия и будут ли тех, кто самоотверженно пошел в поход за веру, ждать какие-то санкции, пока неизвестно.