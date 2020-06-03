2020-06-03T14:14:26+03:00
Общество

«На все воля божья»: кировские верующие все-таки отправились в Великорецкий крестный ход

К их чести, это уже не многотысячное шествие, однако и среди маленьких групп в масках идут единицы
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Некоторые паломники идут налегке - только с флагами и крестами. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43Некоторые паломники идут налегке - только с флагами и крестами. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Великорецкий крестный ход для пеших паломников отменили, однако, как и следовало ожидать, никого это не остановило. Шествие традиционно начинается 3 июня. Нет ничего удивительного в том, что уже сегодняшним утром в городе увидели множество «туристов», похожих на паломников.

В группе «Злой Кировчанин» появилось видео, на котором автор наглядно запечатлел идущих группками людей в разных уголках города. Кто-то с рюкзаками и туристическими ковриками, кто-то налегке, кто-то - с крестами и флагами. В масках, увы - единицы.

- Явно идут не просто проводить икону в дальний путь, - комментирует автор поста. - Волонтеры бесплатно раздают маски. Дай Бог, чтобы зараза не ушла с ходом в глухие деревни, иначе БЕДА!

Многие - с тяжелыми рюкзаками и туристическими ковриками. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

Многие - с тяжелыми рюкзаками и туристическими ковриками. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Комментаторы под постом вскипели все, как один, но каждый по своему поводу. Некоторые возмутились безалаберностью и беспечностью верующих, наплевавших на все требования Роспотребнадзора. Кто-то упорно твердит, что надо переболеть, так что нечего истерить. Нашлись и те, кто считает, что паломники - молодцы. Ну а кое-кто все еще считает, что карантина нет, а пандемия - лишь слухи для прикрытия… чего-то. Чего, не знают сами.

- На все воля божья, - кратко выразился один из кировчан.

- Запрещен же ход? - поинтересовалась одна из жительниц города в комментариях.

- Это их огорчило, но не остановило, - иронично ответила ей другая.

На самом деле это действительно так - для пеших паломников не стали организовывать крестный ход, но и прямым текстом идти не запрещали. Всего лишь «рекомендовали воздержаться» от похода в Великорецкое.

Волонтеры раздают маски паломникам. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

Волонтеры раздают маски паломникам. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

МНЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

Своим личным видением сложившейся ситуации поделился в соцсетях протоиерей Вятской епархии Александр Балыбердин. И он скорее не одобряет самовольное шествие.

- Словно Сам Господь решил напомнить о том, что главное в Великорецкой традиции – не хождение, а братолюбие, - говорит священнослужитель. - Главное не в том, чтобы «пойти и дойти», а в том, чтобы и Великорецкие жители, и жители Вятки и Бобино, Загарья и Монастырского, Медян и Мурыгино – вообще, все люди стали для нас братьями и сестрами. Чтобы никому не навредить и не соблазнить «ни одного из малых сих».

И даже пожилые люди, кому предписано сидеть в самоизоляции, пошли в шествие. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

И даже пожилые люди, кому предписано сидеть в самоизоляции, пошли в шествие. Фото: скриншот с видео Владислав Крысов, vk.com/zlo43

ОФИЦИАЛЬНО

- Паломников предупредили, что места стоянок не обработаны от клещей, питания, воды не будет. Медики, полиция и спасатели также не будут сопровождать идущих, - сообщили нам в пресс-службе правительства Кировской области. - Мы не можем их останавливать насильно - таких полномочий у нас попросту нет.

Всех не проверишь - кто-то действительно может оказаться бессимптомным больным. Ждать ли нам прироста заболевших по маршруту шествия и будут ли тех, кто самоотверженно пошел в поход за веру, ждать какие-то санкции, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»
Кировчанку обманули на 1,3 миллиона рублей
К поискам 20-летнего уржумца, пропавшего два месяца назад, подключились следователи
В Троицкую субботу дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет
Поможет ли препарат производимый в Кировской области в лечении COVID-19?
Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Коронавирус в Кирове: 27 человек находятся в тяжелом состоянии
«Сотрудник генпрокуратуры» обманул жителя Кировской области
Администрация Омутнинска подала в суд на компанию-застройщика
В центре Кирова произошло серьезное ДТП
Зеленое море: в Кирове высадят полтысячи деревьев
Авиакомпании скорректировали сроки начала вылетов на южные курорты из Кирова
В ближайшие ночи жители Кировской области могут увидеть серебристые облака
Жительница Афанасьевского района приютила у себя лосенка
Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей
В Кировской области местами пройдут заморозки
Прокуратура Кировской области обязала «Гордормостстрой» отремонтировать дороги по гарантии
Коронавирус в Кирове: пятеро выздоровевших стали донорами плазмы крови для зараженных
Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе
В структуре администрации Кирова произойдут изменения
Виктор Медведков отмечен почетным знаком Совета Федерации РФ
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
Коронавирус в Кирове: более тысячи человек победили болезнь
Остались без дома, денег и документов: в Вятских Полянах пожар уничтожил жилой дом
В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции
В Кировской области ищут пропавшего подростка
Лжебухгалтер обманул кировчанку на 11 тысяч рублей