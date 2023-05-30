Великорецкий крестный ход-2023 пройдет с 3 по 8 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 июня в Кирове начинается Великорецкий крестный ход. На некоторых улицах запретят движение с 10 утра и до окончания шествия колонны. Следовательно, временно изменится несколько маршрутов общественного транспорта. «Комсомолка» узнала, какие улицы перекроют и как будут ходить автобусы и троллейбусы 3 июня 2023 года.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

3 июня движение транспорта прекратят на следующих участках улиц:

- Ленина от Воровского до Профсоюзной;

- Профсоюзная от Ленина, далее - по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;

- Слободской тракт от Профсоюзной до Проезжей;

- Проезжая от Павла Корчагина до улицы Талица;

- Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;

- Баумана от Павла Корчагина до Семашко.

КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗМЕНЯТСЯ

3 июня временно меняется схема движения 13 автобусных и 3 троллейбусных маршрутов:

- № 1: Ленина - Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 3: остановка «Силикатный завод» - новый мостовой переход - Дзержинского - Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского - Ленина, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 5: Ленина - Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная - Октябрьский проспект - Карла Маркса - Комсомольская, далее по существующему маршруту;

- № 14: Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная - Октябрьский проспект - Карла Маркса, далее по существующему маршруту;

- № 15: Баумана - Павла Корчагина - новый мостовой переход - Дзержинского - Октябрьский проспект - Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом. При прекращении движения транспорта по улице Баумана автобусы направятся со стороны нового мостового перехода по Павла Корчагина до остановки «Силикатный завод», обратно - тем же маршрутом;

- № 21: Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная - Октябрьский проспект - Воровского, далее по существующему маршруту; остановка «Село Порошино» - Боровицкая - улица Талица - Проезжая - Новомакарьевское кладбище;

- № 33: Дзержинского - новый мостовой переход - Павла Корчагина - остановка «Силикатный завод», обратно - тем же маршрутом;

- № 47: Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского - Ленина, далее по существующему маршруту;

- № 39: Воровского - Октябрьский проспект - Профсоюзная - Карла Маркса - Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 51: Октябрьский проспект - Карла Маркса - Воровского, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 67: Комсомольская - Карла Маркса - Воровского - Ленина - Милицейская - Карла Маркса - Комсомольская, далее по существующему маршруту;

- № 84: Воровского - Карла Маркса - Профсоюзная - Октябрьский проспект - Воровского, далее по существующему маршруту; ОТОП «Деревня Малая Субботиха» - улица Школьная - Пяткинская - Центральная - переулок Дорожный - Богородская - Вятская - остановка «Улица Макарьевская» - улица Проезжая, обратно – тем же маршрутом;

- № 117: Ленина - Воровского - Карла Маркса - Октябрьский проспект - Дзержинского - новый мостовой переход - трасса «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» - Проезжая - улица Талица, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

- троллейбус № 4: Комсомольская - Карла Маркса - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- троллейбус № 5: Воровского - Октябрьский проспект - ОТОП «Площадь имени Лепсе», обратно - тем же маршрутом;

- троллейбус № 8: Воровского - Октябрьский проспект - Московская, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

КСТАТИ

Вы можете также ознакомиться с нашими полезными материалами для паломников:

- расписание хода;

- советы паломникам;

- список перекрытых на время шествия улиц.

Маршрут Великорецкого крестного хода можно также посмотреть в ГИС Кировской области. Подробности можно найти здесь.

Напомним также, что в 2023 году начало хода перенесли с 10.00 на 11.00.