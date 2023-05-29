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НовостиОбщество29 мая 2023 11:44

В ГИС Кировской области разместили маршрут Великорецкого крестного хода

Паломники могут узнать схему движения и места остановок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Великорецкий крестный ход пройдет с 3 по 8 июня.

Великорецкий крестный ход пройдет с 3 по 8 июня.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Маршрут Великорецкого крестного хода появился в ГИС Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С помощью сервиса паломники смогут узнать схему движения хода и места остановок, а также узнать о времени в пути и протяженности каждого участка. Ознакомиться со схемой можно здесь.

Напомним, Великорецкий крестный ход пройдет с 3 по 8 июня. Длина маршрута составляет 150 км. В текущем году ожидается участие около 30 тысяч паломников. Добавим также, что в 2023 году начало хода перенесли с 10.00 на 11.00.

В наших материалах можно также ознакомиться с расписанием хода, советами паломникам и списком перекрытых на время шествия улиц.