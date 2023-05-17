Великорецкий крестный ход в 2023 году начнется на час позже

Великорецкий крестный ход начнется 3 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начало Великорецкого крестного хода сдвинут на час вперед. Об этом сообщили в областном правительстве.

По традиции, шествие начинается 3 июня в 10.00. Однако в 2023 году этот день выпадает на родительскую субботу. В связи с этим начало отодвинули на 11.00, чтобы паломники смогли с утра посетить кладбища.

Как добавили в пресс-службе правительства, в текущем году в Великорецком крестном ходе ожидается участие около 30 тысяч паломников. Верующие из других регионов начнут прибывать в Киров ориентировочно с 1 июня. На стадионе «Трудовые резервы» для них разобьют палаточный лагерь.

Отметим, что традиционный маршрут хода обследован несколько раз, на нем провели акарицидную обработку. На случай сильных дождей проработан альтернативный маршрут в обход сложного участка.

Расписание и маршрут Великорецкого крестного хода-2023 можно посмотреть здесь. Советы паломнику - по этой ссылке.