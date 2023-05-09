Советы паломнику: Великорецкий крестный ход 2023

Как одеться и экипироваться участнику крестного хода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Великорецкий крестный ход-2023 пройдет с 3 по 8 июня. Подробное расписание с маршрутом опубликовано здесь.

Готовы также и советы паломникам, отправляющимся в Великорецкий крестный ход. «КП» - Киров» делится этими советами.

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭКИПИРОВКИ

- туристический коврик;

- рюкзак с широкими лямками (лучше с поясничным ремнем, объемными карманами с замками);

- две пары обуви (варианты - кожаные кроссовки или ботинки, тряпочные кроссовки, сандалии с пятками);

- запас обычных хлопчатобумажных носков;

- большой кусок парниковой (полиэтиленовой) пленки - для укрытия от дождя на привале. Либо плащ;

- свободная одежда: мужчинам - брюки и подштанники, женщинам - дополнительную верхнюю юбку;

- курточка на молнии или пуговицах;

- теплый свитер, пара шерстяных носков, теплая шапка;

- кепка с козырьком или широкополая шляпа;

- теплый спальный мешок (до 0 градусов);

- фляжка либо 1,5-литровая пластиковая бутылка;

- наличные деньги.

Кроме того, не лишними будут небьющаяся чашка, котелок, ложка, нож, мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, влажные салфетки, йод, бинт, пластыри, ножницы, репелленты, сотовый телефон и зарядное устройство.

Не забудьте также солнцезащитные очки. Возьмете палатку - тоже облегчите себе жизнь.

СОВЕТЫ И ЛАЙФХАКИ

- Все вещи в рюкзаке упаковывайте по отдельным полиэтиленовым пакетам. Промокнуть может любой рюкзак - не только от дождя, но и от росы;

- Чаще меняйте носки: так будет меньше шансов стереть ноги. Проблемные зоны можно сразу заклеить пластырем;

- Не надевайте в крестный ход неношеную обувь: травмы обеспечены;

- Не выбирайте обувь с тонкой и жесткой подошвой. Это также чревато мозолями и ранками. Идеальный вариант - дополнительные стельки для лучшей посадки;

- Возьмите пакеты или бахилы от военной химзащиты. Они легкие и компактные (в отличие от резиновых сапог) и помогут преодолеть сырую местность;

- Не забудьте крем от загара. Днем бывает ветрено и солнечно, так что могут сильно обгореть уши и нос;

- Возьмите симку МТС, «Мегафона» или SkyLink. В Великорецком доступна связь именно от этих операторов.

- Не пренебрегайте защитой от клещей! Обычно за день-два до отправления крестного хода у мест сбора паломников появляются страховщики и продавцы репеллентов. Прочими советами по защите от клещей мы уже делились здесь и здесь.