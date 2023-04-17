Сезон клещей-2023 в Кировской области: когда начнется и куда нести клеща для исследования

Пик активности клещей обычно приходится на май и июнь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году активность клещей была очень высокой, а первый случай присасывания зафиксировали в апреле. А в нынешнем году первый укус случился уже 29 марта. Не исключено, что сезон будет «богат» на пациентов, к которым присосались клещи. «КП» - Киров» рассказывает, как сохранить клеща для исследования и где его проверить на наличие возбудителей опасных инфекций.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

Максимально активными клещи будут в мае и июне, возможно, в первой половине июля.

Зачастую они обитают в низких кустах и в траве. При нападении цепляются за одежду человека, выползают на открытые участки тела и ищут место для присасывания. Излюбленные места - голова (волосистая часть) и мягкие участки (подмышки, пах).

Укус клеща не особо болезненный, ведь в состав его слюны входит своего рода «анестезия». В ней же находятся и возбудители опасных заболеваний.

Клещей можно принести на цветах, ветках, вместе с животными. Будьте осторожны.

Еще один способ передачи энцефалита - сырое козье молоко. Больные животные выделяют вирус именно вместе с молоком.

КАК ВЕЗТИ?

Подробную инструкцию о защите от клещей и снятии их с тела читайте здесь.

Для полного исследования членистоногое нужно сохранить в максимально целом состоянии, с минимумом повреждений. Если клещ еще живой, поместите его в герметичную емкость с несколькими травинками и куском ваты, смоченным водой. Если клещ мертвый, - просто в плотно закрытую емкость, например, во флакончик.

Довезти его до лаборатории следует как можно скорее. Крайний срок - двое суток, после этого доставка и хранение бессмысленны.

КУДА ОТДАТЬ?

Определить, инфицирован ли клещ, можно в следующих учреждениях:

- лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Кировской области (Киров, улица Свободы, 64а). Открыта с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов. В выходные и праздничные дни мая-июня - с 8 до 14 часов. Телефон: 38-19-16;

- Инфекционная клиническая больница (Киров, улица Ленина, 207). Телефоны: 218-898, 223-522;

- Центр диагностики и лечения «Лайт». Телефоны: 711-100, 255-100;

- «АФЛО-ЦЕНТР». Телефоны: 497-003, 680-303.