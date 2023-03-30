Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 14:46

В Кировской области зафиксировали первого пострадавшего от укуса клеща

Случай произошел в Малмыжском районе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пострадавшим рекомендуют уносить клещей в лабораторию для исследования

Пострадавшим рекомендуют уносить клещей в лабораторию для исследования

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 29 марта, в Кировской области зафиксировали первый укус клеща. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, случай произошел в Малмыжском районе.

Жителей предупредили, что активность клещей будет нарастать. Особенно осторожными необходимо быть в мае и июне при посещении парков и лесов. Обычно клещи обитают на низкорослых кустарниках и в траве.

Кировчанам напоминают, что при укусе клещом необходимо обратиться за медпомощью для его удаления в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. Затем сдать клеща в лабораторию.