Клещи в Кировской области-2023: как защититься и когда делать прививку

Прививки, репелленты, правильный выбор одежды: путей защиты достаточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый укус клеща в 2023 году уже случился: членистоногое присосалось к жителю Малмыжского района. Неудивительно: иксодовых клещей можно было найти даже в первых мартовских проталинах. «КП» - Киров» рассказывает о способах защиты от этих животных.

В ТРАВЕ И КУСТАХ

Активность клещей будет нарастать. Особенно осторожными нужно быть в мае-июне при посещении парков, скверов, лесов и подобных загородных территорий. Обычно клещи находятся в траве и невысоких кустарниках.

Бригады начинают обрабатывать территории от клещей: применяют специальные акарицидные средства. Однако стоит учитывать, что 100% гарантии защиты они не дают. И 100% площади Кировской области обработано не будет.

Тем не менее руководство региона настаивает: пора составить графики обработки для всех муниципалитетов. В 2022 году активность клещей была чрезвычайно высокой: пострадало множество дачников, жителей частных домов, грибников и посетителей кладбищ. А ведь именно клещи переносят опаснейшие заболевания, в числе которых боррелиоз и энцефалит.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Как предотвратить присасывание клеща? Вот простые правила:

- правильно выбирайте одежду: в приоритете светлые тона, длинные рукава, плотные манжеты. Брюки лучше заправить в обувь, голову покрыть капюшоном или головным убором, длинные волосы заправить;

- обрабатывайте одежду репеллентами (спреями);

- не ложитесь на траву;

- не устраивайте привалы, стоянки, ночевки в траве. Лучше выбрать сухой сосновые лес или песчаную почву;

- сорвали цветы? Не несите их в дом;

- раз в полчаса осматривайте себя и близких: возможно, клещ уже присосался;

- вернувшись домой, еще раз проверьте свое тело и одежду. Если брали с собой животное, например, собаку - осмотрите и ее.

Еще один надежный механизм защиты - иммунизация. В РФ зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Сделать прививку можно в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах (включая те, что открыты в вузах).

Хорошо, если вы заранее планируете свой отдых. Тогда идеальный вариант - завершить прививочный курс за 2 недели до выезда в лес, на пикник или на дачу.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?

Завяжите нитку между клещом и кожей, плавным движением «вывинтите» его из тела. Маслом мазать не стоит, это может ускорить передачу возбудителей инфекций. Сдавливать пинцетом - тоже не вариант: клещ выдаст больше слюны, что также усилит опасность заражения.

Если клещ извлечен не целиком, протрите кожу спиртом, а затем вытащите остатки членистоного стерильной иглой, как занозу. Можно также обратиться в травматологический пункт.

Помните: чем дольше вы не удаляете клеща, тем больше крови он выпьет, попутно оставляя в вашем организме инфекцию.

Если вы не были привиты перед укусом, лучше обратиться в больницу. Вам сделают серопрофилактику - введут иммуноглобулин, что также поможет предотвратить тяжелые последствия. Это важно сделать в первые 96 часов после присасывания.