В Кировской области к майским праздникам территории обработают от клещей

Обрабатывать будут места массового отдыха кировчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех муниципалитетах Кировской области проведут акарицидную обработку территорий. Такое поручение дал глава региона Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- Необходимо обезопасить людей, тем более что скоро майские праздники, и жители массово пойдут на природу, в парки, скверы. Нужно создать условия для комфортного отдыха, - заявил губернатор.

Министерство внутренней политики займется составлением графиков обработки во всех муниципальных образованиях.

Отметим, что в минувшем году активность клещей была очень высокой. Чаще всего от укусов страдают дачники, жители загородных домов, выезжающие на природу, а также посетители кладбищ. Стоит также напомнить, что клещи переносят опасные инфекционные заболевания - боррелиоз, энцефалит и другие.

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