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НовостиОбщество25 марта 2023 14:36

Кировчан призвали готовиться к сезону активности клещей

Перед его наступлением жителям необходимо обработать личные садовые участки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Иксодовые клещи уже могут обитать на первых проталинах.

Иксодовые клещи уже могут обитать на первых проталинах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанам напоминают о необходимости обработки территорий в преддверии клещевого сезона. Подробности рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведомство, на первых проталинах уже водятся иксодовые клещи, переносящие опасные болезни - боррелиозы, энцефалиты и другие инфекции. Борьбу с паразитами проводят путем акарицидных обработок с применением специальных средств. На начало 2023 года 14 таких веществ разрешены для самостоятельной обработки личных участков. Подробности можно найти здесь.

- В сезон активности клещей необходимо помнить, что надо использовать только зарегистрированные для обработок природных биотопов от иксодовых клещей средства, соблюдая нормы расхода и меры предосторожности. Это позволит надежно защитить людей, находящихся на опасных в отношении клещей территориях, - отметили в Роспотребнадзоре.

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