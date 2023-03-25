Кировчан призвали готовиться к сезону активности клещей

Иксодовые клещи уже могут обитать на первых проталинах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанам напоминают о необходимости обработки территорий в преддверии клещевого сезона. Подробности рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведомство, на первых проталинах уже водятся иксодовые клещи, переносящие опасные болезни - боррелиозы, энцефалиты и другие инфекции. Борьбу с паразитами проводят путем акарицидных обработок с применением специальных средств. На начало 2023 года 14 таких веществ разрешены для самостоятельной обработки личных участков. Подробности можно найти здесь.

- В сезон активности клещей необходимо помнить, что надо использовать только зарегистрированные для обработок природных биотопов от иксодовых клещей средства, соблюдая нормы расхода и меры предосторожности. Это позволит надежно защитить людей, находящихся на опасных в отношении клещей территориях, - отметили в Роспотребнадзоре.

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