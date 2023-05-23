Великорецкий крестный ход-2023 пройдет с 3 по 8 июня.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове 3 июня начнется Великорецкий крестный ход. Шествие традиционно занимает несколько дней и заканчивается 8 июня. В период ухода паломников из областного центра и их возвращения традиционно перекрываются улицы. Горадминистрация выпустила соответствующее постановление.
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ
2 июня с 18.00 до 24.00
- Горбачева Лесной до Казанской;
- Урицкого от Орловской до Горбачева.
3 июня с 00.00 до окончания шествия колонны
- Горбачева от Лесной до Ленина;
- Урицкого от Орловской до Горбачева;
- Казанская от Московской до Орловской;
- Герцена от Ленина до Казанской.
3 июня с 10.00 до окончания шествия колонны
- Ленина от Воровского до Профсоюзной;
- Профсоюзная от Ленина, далее - по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;
- Слободской тракт от Профсоюзной до Проезжей;
- Проезжая от Павла Корчагина до улицы Талица (поворот на Порошино);
- Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;
- Баумана от Павла Корчагина до Семашко;
- Семашко от Баумана до улицы Искры;
- Искры от Семашко до границы Кирова.
5 июня с 12.00 до 18.00, 6 июня с 05.00 до 09.00 (кроме автобусов, перевозящих паломников)
- Урицкого от Красноармейской до Орловской;
- Орловская от Урицкого до Казанской.
8 июня с 07.00 до окончания шествия колонны
- от границы Кирова до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
- новый мост через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;
- Московская от Дерендяева до Казанской;
- Горбачева от Казанской до Лесной;
- Урицкого от Орловской до Горбачева.
8 июня с 13.00 до окончания шествия колонны
- Луганская от площади ХХ партсъезда до Ломоносова;
- Ломоносова от Луганской до Московской;
- Московская от Ломоносова до Казанской;
- Казанская от Московской до Горбачева.
Посмотреть интерактивную карту ограничения движения со 2 по 6 июня 2023 года в Кирове можно здесь.
КСТАТИ
Добавим также, что начало Великорецкого крестного хода в текущем году перенесли с 10.00 на 11.00. Это связано с тем, что 3 июня выпадает на родительскую субботу.
Расписание и маршрут Великорецкого крестного хода-2023 можно посмотреть здесь. Советы паломнику - по этой ссылке.