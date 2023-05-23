Великорецкий крестный ход-2023 пройдет с 3 по 8 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове 3 июня начнется Великорецкий крестный ход. Шествие традиционно занимает несколько дней и заканчивается 8 июня. В период ухода паломников из областного центра и их возвращения традиционно перекрываются улицы. Горадминистрация выпустила соответствующее постановление.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

2 июня с 18.00 до 24.00

- Горбачева Лесной до Казанской;

- Урицкого от Орловской до Горбачева.

3 июня с 00.00 до окончания шествия колонны

- Горбачева от Лесной до Ленина;

- Урицкого от Орловской до Горбачева;

- Казанская от Московской до Орловской;

- Герцена от Ленина до Казанской.

3 июня с 10.00 до окончания шествия колонны

- Ленина от Воровского до Профсоюзной;

- Профсоюзная от Ленина, далее - по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;

- Слободской тракт от Профсоюзной до Проезжей;

- Проезжая от Павла Корчагина до улицы Талица (поворот на Порошино);

- Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;

- Баумана от Павла Корчагина до Семашко;

- Семашко от Баумана до улицы Искры;

- Искры от Семашко до границы Кирова.

5 июня с 12.00 до 18.00, 6 июня с 05.00 до 09.00 (кроме автобусов, перевозящих паломников)

- Урицкого от Красноармейской до Орловской;

- Орловская от Урицкого до Казанской.

8 июня с 07.00 до окончания шествия колонны

- от границы Кирова до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;

- новый мост через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;

- Московская от Дерендяева до Казанской;

- Горбачева от Казанской до Лесной;

- Урицкого от Орловской до Горбачева.

8 июня с 13.00 до окончания шествия колонны

- Луганская от площади ХХ партсъезда до Ломоносова;

- Ломоносова от Луганской до Московской;

- Московская от Ломоносова до Казанской;

- Казанская от Московской до Горбачева.

Посмотреть интерактивную карту ограничения движения со 2 по 6 июня 2023 года в Кирове можно здесь.

КСТАТИ

Добавим также, что начало Великорецкого крестного хода в текущем году перенесли с 10.00 на 11.00. Это связано с тем, что 3 июня выпадает на родительскую субботу.

Расписание и маршрут Великорецкого крестного хода-2023 можно посмотреть здесь. Советы паломнику - по этой ссылке.