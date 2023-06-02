Во время крестного хода из Кирова, Верхошижемья и Нагорска запустят автобусы до Великорецкого

Рейсы будет выполнять компания «КировПассажирАвтотранс». Фото: Евгения ГУСЕВА

На период Великорецкого крестного хода из Кирова, Нагорска и Верхошижемья запустят дополнительные автобусы до Великорецкого. Перевозку организует компания «КировПассажирАвтотранс».

График дополнительных рейсов:

Отправление от Свято-Серафимовского собора города Кирова (улица Урицкого, 25):

- 5 июня, с 16.30 до 17.00;

- 6 июня, с 06.00 до 08.00.

Отправление от автовокзала города Кирова (улица Горького, 57):

- 6 июня в 09.00.

Отправление от Николо-Великорецкого монастыря в Великорецком:

- 5 июня в 19.00, 20.00, 21.00;

- 6 июня с 09.00 до 18.00 (по мере наполнения автобусов).

Стоимость поездки в одном направлении составит 400 рублей.

Отправление из Верхошижемья:

- 6 июня в 06.30. Стоимость поездки в одном направлении составит 685 рублей. Запись по телефону: 8-912-365-41-21 до 5 июня.

Отправление из Нагорска:

- 6 июня в 05.00. Стоимость поездки в одном направлении составит 800 рублей. Запись по телефону: 8-919-519-97-65 до 5 июня.

Также вы можете ознакомиться с нашими полезными материалами о Великорецком крестном ходе:

- расписание хода;

- советы паломникам;

- список перекрытия улиц;

- изменение маршрутов общественного транспорта.